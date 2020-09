As provided by The Columbus Dispatch researcher Julie Fulton for June 1–June 30, 2020. Statistics are gathered from the greater Columbus area, including Franklin and parts of other surrounding counties.

PRICE

ADDRESS

BUYER/SELLER

$2,299,000

5687 Sunbury Rd., Westerville

McGuire James E. Jr. & Shayla from Sanese, Ralph & Peggy L.

$2,156,000

1989 Carriage Rd., Powell

Soderberg, Jennifer & Daniel from Barry, Elisabeth D.

$1,900,000

2000 Tremont Rd., Upper Arlington

Brown Bear LLC from Mitchell, M. Cameron & Molly H.

$1,525,000

7402 Lambton Park Rd., New Albany

Siegenthaler, Candice & Michael from Remiker, Richard J. & Janet C., trustees

$1,400,000

2200 Cambridge Blvd., Upper Arlington

Tucker, Jack B. & Lyndsey from Devoe, Keith III & Alis A.

$1,400,000

2760 Asbury Dr., Upper Arlington

Philipps, Logan, trustee, from Hatcher, Sarah Benson & Brett Richard

$1,400,000

4120 Greensview Dr., Upper Arlington

Venkatesh, Kartik K. & Rajitha D. from Callanan, Vasiliki Niki & Daniel P.

$1,375,000

227 Sycamore St., Columbus

Fergus, Sylvia Dawson from Invernizzi, Javier M. & Lois C.

$1,350,000

2568 Sherwin Rd., Upper Arlington

Motorcorp Insurance Agency Inc. from Dundee Court LLC, trustee

$1,245,000

120 S. Drexel Ave., Bexley

Arndt, Lindsay from Beckman, Michelle F.

$1,200,000

1991 Stanford Rd., Upper Arlington

Conie, Michael Craig & Bianca from Gustafson, Richard C. & Gunn, Jan G.

$1,085,000

6950 Clivdon Mews, New Albany

Leatherbarrow, Leah & Panfil, Derek Thomas from Newman, Mike & Judy

$1,075,000

148 Stanbery Ave., Bexley

Linsker, Michael L. from Weisbach, Michael S. & Amy B.

$1,070,000

7029 Hanbys Loop, New Albany

Plaza, Jose Antonio & Orrantia, Martha M. from Tuckerman Home Group Inc.

$1,050,000

5060 Canterbury Dr., Powell

Wenzel, Philip & Kate from Gibbons, Kathleen L.

$1,010,000

7825 Fenway Rd., New Albany

Ashton, Rick L. from Gevas, Ernest J. & Kelli M.

$1,000,000

2561 Sherwin Rd., Upper Arlington

Corbett, Jonathan & Miely, Jayne L. from Goddard, Roger D. & Yvonne L.

$1,000,000

250 W. Spring St., Unit 814, Columbus

Whitt, Mark from Jerome, Vincent R.

$995,000

5224 Sorrento Blvd., Westerville

Bonasera, Michael D., trustee, from Bodell, John H.

& Lisa M.

$950,000

100 Pinehurst Dr., Granville

Silone, James E. Jr. & Smith-Silone, Karen L. from Kent, Robert N.

$945,000

391 W. Sixth Ave., Columbus

Boland, Jason & Welch, Richard M. from Preferred Home Investors LLC

$930,000

7566 Ogden Woods Blvd., New Albany

Thorton, Jesse & Leah C. from Farwana, Tariq A. & Vida B.

$927,000

8101 Tartan Fields Dr., Dublin

Thornton, Jon Shane & Longshore-Thornton, Sharon from Smith, Douglas A. & Laura L.

$925,000

1912 Abbotsford Green Dr., Powell

Followell, Brian & Reitzel, Kristina from King Fine Homes Ltd.

$925,000

3934 Tarrington Lane, Upper Arlington

Linsley, Corey Michael & Anna Eileen from Zelezny, Mark K.