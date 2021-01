As provided by Columbus Dispatch researcher Julie Fulton for Sept. 1–30, 2020. Statistics are gathered from the greater Columbus area, including Franklin and parts of other surrounding counties

PRICE

ADDRESS

BUYER/SELLER

$2,562,500

14 Highgrove, New Albany

St. Pete Intercoastal Concepts LLC from Singer, Jan E.

& David M.

$2,375,000

9 New Albany Farms Rd., New Albany

Davis, Shelia S., trustee, from K9 Morse LLC

$2,035,000

4348 Sunbury Rd., Galena

Liu, Jiechun from Peiffer, Jack O. & Joan E.

$1,650,000

6755 Merchant Rd., Delaware

Flores, William S. & Ashley from Rhoades, Lennie D.

& Perry, Marcia J.

$1,650,000

3898 Baughman Grant, New Albany

Scherbel, Arthur & Samantha from Bohutinsky, Andrew Fox & Siemer, Elizabeth M.

$1,650,000

2000 Jones Rd., Granville

Joseph, Andrew Paul & Merlo, Kristen Marie from Antritt, Stephen M.

$1,600,000

2156 Cheshire Rd., Upper Arlington

Skaruppa, Matthew J. & Cynthia P. from Poling, Brant E. & Myers, Jennifer L.

$1,580,000

8 S. Ealy Crossing, New Albany

Holladay, David B. & Deanna G. from Monroe, Scott, trustee

$1,575,000

1999 Woodland Hall Dr., Delaware

Rayani, Sujana & Choudhary from Willoughby, Stephen W. & Rock, Jayme L.

$1,570,000

6045 St. Boswels Ct., Dublin

Biyani, Rahul K. & Prachi from NOYB Partnership

$1,525,000

7824 Brandon Rd., New Albany

Lewis, Brad & Defante, Maria, trustees, from Skoulis, Thomas A. & Julie M.

$1,500,000

2050 Tremont Rd., Upper Arlington

Whisler, Matthew W. & Maria Elena Casal from Koffel, Bradley P. & Michelle L.

$1,450,000

251 Lakeview Dr., Buckeye Lake

Phelps, Shawn W. from Snowden, Gary K. & Sherry L.

$1,415,000

3880 Rushmore Dr., Upper Arlington

Chae, Floria E. & Nguyen, Albert from Tuckerman Home Group Inc.

$1,400,000

7620 Pillion Way, Delaware

Rankin, Demicha D. & Chaffon D. from McKinnon, Troy & Stephanie

$1,400,000

2454 Kensington Rd., Upper Arlington

Schwerling, Paul J. II & Gina from McKenna, Shawn E.

& Jennifer C.

$1,375,000

8146 Mitchell Dewitt Rd., Plain City

Mangum, Stephen J. & Aubrey D. from Parry, Thomas N.

$1,367,500

336 Sycamore St., Columbus

Rourke, Michael J. from Nicastro, Nicholas J. & Mitchell, Jamie L.

$1,280,000

2036 Concord Rd., Upper Arlington

Dabbelt, Grant C. & Angela S. from Moran, Gregory S.

& Augenstein-Moran, Sharon R.

$1,247,700

2415 Swisher Creek Dr., Blacklick

Bolton, Karen Ruzek & Mark from Kraner, Phyllis D.

$1,150,000

6036 Dublin Rd., Dublin

Dennison, Emily L. & Sean P. from HMC Investments LLC

$1,100,000

4900 Deer Run Dr., Dublin

J3 Lodge LLC from Deer Run Land LLC

$1,075,000

7845 Brandon Rd., New Albany

Stypula, Jonathan M. from Levine, Edward W. & Davies, Kathleen M.

$1,066,888

10829 Eckington Dr., Dublin

Lin, Meiyu & Zheng, Hong Dong from Janani, Jigna N.

& Negi, Rohit, trustees

$1,035,500

10473 MacKenzie Way, Dublin

Memmer, Jeffrey S. & Kristin L. from Whitson, Eddie L. & Kathleen A.