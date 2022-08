Top 25 Residential Real Estate Transactions in Central Ohio for April 2022

Columbus Monthly

Listings were provided by Columbus Dispatch researcher Julie Fulton. Statistics are gathered from the greater Columbus area, including Franklin and parts of other surrounding counties, for April 1-30, 2022.

1. $3,225,000; 3 Bottomley Crescent; New Albany; Ian & Jenni Kieninger from W. John & Beth M. Pritchard

2. $1,950,000; 192 Beck St., Columbus; Sherri B. & Bruce C. Lazear from Eleanor N. Alvarez

3. $1,810,000; 1988 Cambridge Blvd., Upper Arlington; Russell C. Golowin Esq., trustee, from Donald P. Kasson & Elizabeth A. Erwin

4. $1,525,000; 10728 New Castle Place, Powell; Brian T. & Ashley D. Rufus from Kevin R. & Kimberly A. Alexander, trustees

5. $1,500,000; 5270 Brighton Place, Powell; Sriram Mannava & Nanda Channaiah from Carlos E. & Maria Renee Sanchez

6. $1,500,000; 5964 Whittingham Dr., Dublin; Matthew Mundwiler from John Medeiros, trustee

7. $1,500,000; 4023 North Bank Rd. N.E., Millersport; Nelson Kohman from JKD Buckeye Lake LLC

8. $1,415,100; 15 Hays Town, New Albany; Christopher E. & Kathleen Allen from James C. & Sharon M. O’Connell

9. $1,400,000; 150 S. Parkview Ave., Bexley; Joann Bowes & Peter J. Auzers from H. Francis & Asal Farhadi

10. $1,350,000; 3010 Canyon Rd., Granville; Leora & Travis Westbrook from Alex D. & Sandra L. Juan

11. $1,300,000; 2390 Arlington Ave., Upper Arlington; Abbey K. & Anthony R. Lopez from Kristine K. & Mark J. K. Rodgers

12. $1,250,000; 13 Wiveliscombe, New Albany; Kelly Elaine Bishop & Shyam Karunakaran from Dean L. Kowalski & Jill M. Abbruzzese

13. $1,200,000; 7699 Perry Rd., Delaware; David E. Flores Hernandez & Jenny Flores from Jennifer Palovchik, trustee

14. $1,200,000; 3821 Burnt Pond Rd., Ostrander; Patrick & Deanna Blesch from Norman C. Roeder Jr. & Arletta Bowman

15. $1,180,000; 2460 Dauer Ct., Powell; Adam S. & Nicole C. Byard from Michael J. & Kimberly T. Lancaster

16. $1,150,000; 2790 Dale Ave., Bexley; Adam & Rachel Licker, trustees, from Jordan Lofaro & Priscilla Matos

17. $1,126,000; 7373 Riverside Dr., Powell; Jason Spence Bradley-Krauss & Brian Jefferson McCann from Bruce D. & Lisa D. Bernard

18. $1,120,000; 8993 Sunningdale Lane, Dublin; Jason & Allison Alexander from Leslie R. & Tracy S. Hood

19. $1,116,000; 7881 Tartan Fields Dr., Dublin; Stephen Joseph & Amanda Renee Medve from Harry H. & Lynne M. Hallowell

20. $1,100,000; 8226 Avondale Ridge Ct., Dublin; Patricia Anne Simpson from Michael & Mollie Phelps

21. $1,049,900; 8121 S. Crossgate Ct., Dublin; David N. Morehead Jr. & Julie C. Beard from Moni & Pamela Stein

22. $1,040,000; 8018 Balmoral Ct., Dublin; Marcus & Patricia Esquivel Silveira Galafassi from Bradley J. Tolbert & Merideth L. Moss

23. $1,030,000; 107 N. Sixth St., Unit Th70; Ernest Puckett from Daniel & Alicia Shaw

24. $990,000; 38 W. Short St., Worthington; Scott William Sumi & Carrie Kathleen King from Susan T. Mahler

25. $987,000; 2681 Bexley Park Rd., Bexley; Quinn S. Jones & Molly R. Williams from Rajeev Krishna & Nicole Lynn Poellet